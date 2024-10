Secoloditalia.it - L’Etna è di genere maschile o femminile? L’Accademia della Crusca a sorpresa risponde che…

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), il vulcano più alto d’Europa e uno dei più attivi al mondo, non smette di affascinare per la sua potenza, ma ora divide anche per una questione di? A porre il dubbio, in una nazione che falingua un culto, sono stati proprio i lettori, siciliani e non, i quali hanno scritto al. L’istituzione fiorentina, che da secoli custodisce il tesoro dell’italiano, ha risposto per bocca del linguista, Enzo Caffarelli: non c’è una regola fissa, decidete voi. ‘A Muntagna’: una madre plurimillenaria o un antico ‘Mongibello’? Il vulcano per i catanesi è sempre stato ‘a Muntagna’ –, dunque, e carico di quel rispetto quasi religioso che i siciliani riservano per la loro terra.