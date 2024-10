Le vigne del Grumello e della Sassella trasformate in laboratori didattici (Di martedì 15 ottobre 2024) Esperienze formative di grande valore si sono svolte in questi giorni per gli studenti dell’istituto tecnico agrario di Sondrio, scuola che negli anni ha formato i periti agrari che oggi operano nel settore agroalimentare della provincia di Sondrio e non solo. Sono ormai consolidati i rapporti Sondriotoday.it - Le vigne del Grumello e della Sassella trasformate in laboratori didattici Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Esperienze formative di grande valore si sono svolte in questi giorni per gli studenti dell’istituto tecnico agrario di Sondrio, scuola che negli anni ha formato i periti agrari che oggi operano nel settore agroalimentareprovincia di Sondrio e non solo. Sono ormai consolidati i rapporti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le vigne del Grumello e della Sassella trasformate in laboratori didattici - Esperienze formative di grande valore si sono svolte in questi giorni per gli studenti dell’istituto tecnico agrario di Sondrio, scuola che negli anni ha formato i periti agrari che oggi operano nel s ... (primalavaltellina.it)

Cantine storiche, artigianali e a conduzione familiare. Ecco le 52 premiate con i Tre Bicchieri per la prima volta - Dei 498 vini premiati con i Tre Bicchieri sulla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso 2025, 52 sono di cantine che ottengono per la prima volta il massimo riconoscimento ... (gamberorosso.it)

Valtellina tra vigne e benessere: 8 luoghi per ricaricarsi al sapore di vino - Siamo in autunno, per antonomasia la stagione del vino: vivila nel migliore dei modi con questi consigli di otto wine hotel in Valtellina, per dormire circondati dal profumo delle vigne e dai colori d ... (italiaatavola.net)