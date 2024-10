Ilrestodelcarlino.it - Le facce della sostenibilità: "Ecco le sfide del futuro"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una rassegna, tre incontri e sei relatori per conoscere e imparare a governare l’Agenda Onu 2030. Si chiama "Le" il ciclo di appuntamenti organizzato a Modena da Emil Banca, la Bcc presente da Bologna a Piacenza, in collaborazione con Confcooperative Terre d’Emilia per offrire un contributo alla conoscenza di una tematica "caratterizzante" dell’economia esocietà, delineandone i tratti fondamentali e approfondendone alcuni aspetti cruciali. Il filo conduttore degli incontri sarà la, approcciata, indagata e discussa nella prospettiva del paradigma Environmental, Social, Governance (ESG). Gli incontri si terranno per tre giovedì consecutivi, dal 17 al 31 ottobre. Il primo dei tre temi (giovedì) ad essere analizzato sarà l’ambiente (Enviromental).