L'Azimut Giorgione perde il pelo ma non il vizio…di vincere: a Castelfranco Veneto è subito show (Di martedì 15 ottobre 2024) Stagione nuova, Azimut Giorgionevecchia! L'aggettivo va interpretato in maniera positiva per il club di Castelfranco Veneto che ha appena iniziato la stagione 2024-2025 nel campionato di B1 femminile di volley. Proprio come l'anno scorso, la squadra rossoblu non ha perso l'abitudine di

