La nuova manovra | bonus da mille euro a ogni neonato Sanità | 35 miliardi dalle banche

La nuova manovra: bonus da mille euro a ogni neonato. Sanità: 3,5 miliardi dalle banche (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - Il via libera all’intero pacchetto di politica economica da circa 30 miliardi di euro per il 2025 arriva a tarda sera, con il semaforo verde per l’intero pacchetto di politica economica. E nella manovra 2025 non mancano sorprese e nodi politici sciolti all’ultimo minuto. Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000 euro, l’assegno unico sarà fuori dal calcolo dell’Isee, cambieranno le detrazioni per i figli, con un primo assaggio di “quoziente familiare”. Le banche e le assicurazioni contribuiranno con 3,5 miliardi di euro, ma non deriveranno da nuove tasse e, come assicura la premier, “saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”. I ministeri, a loro volta, dovranno acconciarsi a accettare tagli del 5%, salvo, di nuovo, la Sanità. Quotidiano.net - La nuova manovra: bonus da mille euro a ogni neonato. Sanità: 3,5 miliardi dalle banche Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - Il via libera all’intero pacchetto di politica economica da circa 30diper il 2025 arriva a tarda sera, con il semaforo verde per l’intero pacchetto di politica economica. E nella2025 non mancano sorprese e nodi politici sciolti all’ultimo minuto. Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000, l’assegno unico sarà fuori dal calcolo dell’Isee, cambieranno le detrazioni per i figli, con un primo assaggio di “quoziente familiare”. Lee le assicurazioni contribuiranno con 3,5di, ma non deriveranno da nuove tasse e, come assicura la premier, “saranno destinati allae ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”. I ministeri, a loro volta, dovranno acconciarsi a accettare tagli del 5%, salvo, di nuovo, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco la manovra 2025 : mille euro a neonato - più fondi per pensioni - sanità e famiglie - L'articolo Ecco la manovra 2025: mille euro a neonato, più fondi per pensioni, sanità e famiglie sembra essere il primo su Secolo d'Italia. In termini lordi la manovra è pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027, spiegano fonti del Mef. La carta ‘dedicata a te’ è rifinanziata per il 2025 con 500 milioni. (Secoloditalia.it)

Manovra - via libera a interventi da 30 miliardi. Nasce la carta da 1.000 euro per i nuovi nati - Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia in un comunicato, il disegno di legge di bilancio si inserisce nel contesto di un approccio cauto e responsabile adottato dal governo, prevedendo interventi con effetti lordi stimati intorno ai 30 miliardi per il 2025, a cui si aggiungeranno 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. (Thesocialpost.it)

Bonus neonati in Manovra - 1000 euro per i genitori : a chi spettano - A chi spetta il contributo previsto dalla misure che introduce un supporto alle famiglie? A quanto ammonta? Quali sono i requisiti? Nel disegno di legge, che conferma e potenzia le misure sui congedi parentali, si introduce anche una 'Carta per i nuovi nati' che riconosce 1000 euro […]. (Adnkronos) – Nella Manovra 2025 arriva il 'bonus neonati'. (Periodicodaily.com)