Lanazione.it - "La nostra missione resta la salvezza"

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Zenith Prato si gode il momento magico. Dopo aver pagato lo scotto del salto di categoria, i bluamaranto hanno infilato due vittorie consecutive nel girone D di serie D, l’ultima proprio domenica scorsa col Cittadella Vis Modena, salendo a quota 7 punti e uscendo per la prima volta da inizio stagione dalla zona rossa della lotta retrocessione. Risultati sicuramente più che incoraggianti, che fanno del sodalizio di via del Purgatorio, in termini di punti e ruolino di marcia, attualmente la prima squadra della città , almeno a guardare il tabellone generale, visto che il Prato Calcio è sprofondato.