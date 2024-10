Lapresse.it - Israele, ex ministro degli Esteri Shlomo Ben Ami: “Netanyahu è un animale politico senza scrupoli”

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’exdiBen Ami, critica il premier Benjamin. “Quando lo vedo in tv, la spengo. È uncon una capacità straordinaria di manipolazione epolitici, non ha nessuno scrupolo morale”, ha detto a LaPresse l’ex81enne. “Non credo che la sua popolarità sia aumentata come pensa la gente, la sua coalizione oggi perderebbe le elezioni. Se ci fossero le elezioni oggi le perderebbe e questa è la ragione per cui lui non le vuole. Quanto più continua la guerra tanto più è protetto”, ha aggiunto Ben Ami che poi ha parlatoattacchi dell’Idf alle basi Unifil in Libano. “Mi rifiuto di credere cheabbia condotto un attacco deliberato contro i caschi blu dell’Onu. Sono zone confuse, dove è molto difficile definire le frontiere di attuazione.