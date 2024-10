Il Paradiso delle Signore, spoiler: Matteo e Maria si sposano? (Di martedì 15 ottobre 2024) Matteo Portelli e Maria Puglisi saranno al centro dei riflettori nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Stando agli spoiler della soap opera di Rai 1, infatti, i due finalmente decideranno di convolare a nozze, ma la loro felicità potrebbe essere spazzata via dalla scoperta della truffa che il giovane ha portato avanti per mesi ai danni di Marcello. Ricordiamo che Maria era impegnata in una relazione con Vito Lamantia, ma ha poi perso la testa per Matteo, quando il ragazzo ha iniziato a lavorare al grande magazzino milanese come contabile. La ragazza ha provato a reprimere i suoi veri sentimenti, soprattutto dopo essersi messa contro i suoi familiari, contrari alla sua decisione di annullare le nozze che aveva programmato con Vito per stare con Matteo. I tentativi della stilista, però, sono falliti e Maria e Portelli hanno intrapreso una storia d'amore. Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: Matteo e Maria si sposano? Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Portelli ePuglisi saranno al centro dei riflettori nel corsoprossime puntate de Il. Stando aglidella soap opera di Rai 1, infatti, i due finalmente decideranno di convolare a nozze, ma la loro felicità potrebbe essere spazzata via dalla scoperta della truffa che il giovane ha portato avanti per mesi ai danni di Marcello. Ricordiamo cheera impegnata in una relazione con Vito Lamantia, ma ha poi perso la testa per, quando il ragazzo ha iniziato a lavorare al grande magazzino milanese come contabile. La ragazza ha provato a reprimere i suoi veri sentimenti, soprattutto dopo essersi messa contro i suoi familiari, contrari alla sua decisione di annullare le nozze che aveva programmato con Vito per stare con. I tentativi della stilista, però, sono falliti ee Portelli hanno intrapreso una storia d'amore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni - matrimonio in vista ma il pubblico si divide : “Dopo tutto quello che è successo” - Tuttavia, Giulia Furlan, ferma nelle sue convinzioni, si oppone strenuamente all’idea di abbassare gli standard del marchio, creando tensioni interne nella squadra creativa. Odile propone una collezione a basso costo, una mossa strategica che potrebbe mettere in difficoltà il Paradiso delle Signore, da sempre orientato su un mercato più esclusivo. (Gaeta.it)

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 ottobre 2024 : Marcello preoccupato - Matteo è una spia? - Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 21 al 25 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 16 ottobre : chi sarà il migliore dopo la doppia sfilata? - Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene semina zizzania tra Clara e Alfredo Clara è tornata a Milano molto cambiata dopo i mesi trascorsi in Francia ma è sicura di una cosa: non vuole più …. Chi avrà realizzato l'abito migliore? La soap di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì in TV, è disponibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay. (Movieplayer.it)