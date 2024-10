361magazine.com - “Hybrid Eye Paste” by Audrer, un’applicazione al giorno leva il botox di torno: Giulia De Lellis docet

(Di martedì 15 ottobre 2024)Deinsegna che prendersi cura del proprio conocchi è il primo step per uno sguardo fresco e liftato. Vi spieghiamo perchéEyediè “like” Per apparire più giovani e riposate è importante prendersi cura del proprio sguardo e del proprio conocchi, oltre che della propria pelle. Durante la stagione più fredda, la delicata zona degli occhi è infatti maggiormente soggetta a disidratazione e secchezza, tutte cause di invecchiamento precoce e della comparsa di piccole o grandi rughe che, con il tempo, possono essere minimizzate soltanto attraverso invasivi interventi di medicina estetica quali filler e. Intervenire prima che si presenti il problema è quindi necessario, nonché fondamentale per avere ogniuno sguardo fresco e un conocchi riposato.