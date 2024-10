Giugliano, passo indietro dopo i domiciliari: si dimette Paolo Liccardo (Di martedì 15 ottobre 2024) Si dimette il consigliere Paolo Liccardo, finito agli arresti domiciliari venerdì 11 ottobre nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per concussione nell’affaire Anthares. Sono stati infatti protocollate in queste ore le dimissioni per il tramite del suo legale, Michele Giametta. Giugliano, passo indietro dopo i domiciliari: si dimette il consigliere Liccardo La notizia era già L'articolo Giugliano, passo indietro dopo i domiciliari: si dimette Paolo Liccardo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, passo indietro dopo i domiciliari: si dimette Paolo Liccardo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Siil consigliere, finito agli arrestivenerdì 11 ottobre nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per concussione nell’affaire Anthares. Sono stati infatti protocollate in queste ore le dimissioni per il tramite del suo legale, Michele Giametta.: siil consigliereLa notizia era già L'articolo: siTeleclubitalia.

Giovanni Toti si è dimesso dalla carica di Presidente della regione Liguria. Già nella giornata di ieri 25 luglio, la notizia era nell'aria, ma il passo indietro del Governatore è stato formalizzato stamattina introno alle 10 e 40 in una lettera di dimissioni irrevocabili, indirizzata all'ufficio pr.

Toti si dimette - difesa presenterà nuova istanza per revoca domiciliari - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. ta giorni dalla misura cautelare dei domiciliari chiesta dalla procura di Genova per corruzione, hanno un risvolto non solo politico, con nuove elezioni entro tre mesi, ma anche giudiziario perché consentono. (Webmagazine24.it)

Le dimissioni da presidente della Regione Liguria di Giovanni Toti, dopo ottanta giorni dalla misura cautelare dei domiciliari chiesta dalla procura di Genova per corruzione, hanno un risvolto non solo politico, con nuove elezioni entro tre mesi, ma anche giudiziario perché consentono. La Procura si appresta a chiedere il processo immediato per l'ex governatore e due indagati.