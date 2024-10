Gemma Galgani età: quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne? (Di martedì 15 ottobre 2024) Se vi chiedete quanti anni ha Gemma Galgani di Uomini e Donne, noi vi diciamo la sua età. E vi riveliamo qualche informazione della sua vita. L'articolo Gemma Galgani età: quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne? proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Gemma Galgani età: quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne? Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se vi chiedetehadi, noi vi diciamo la sua età. E vi riveliamo qualche informazione della sua vita. L'articoloetà:hadi? proviene da Novella 2000.

Uomini e Donne - Giorgio Manetti reagisce dopo essere stato citato in studio : stoccata a Gianni Sperti e Gemma Galgani - L’ex cavaliere ha aggiunto: “Viviamo su due universi molto distinti e separati, io e lui”. Quando Pugnaloni gli ha chiesto di commentare la situazione, Manetti ha risposto duramente: “Dovresti domandarlo a quel soggetto (Gianni, ndr) che ha detto ‘Tornatene dal Manetti’”. Dopo essere stato menzionato durante la puntata del 14 ottobre 2024 di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha rilasciato una ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti condanna lo schiaffo di Gemma Galgani a Valerio poi svela quando lo ha conosciuto - Valerio lo conosco da 5/6 anni. Rivelazione che ha mandato tutte le furie la dama in quanto l’uomo, durante le loro esterne, non aveva mai parlato di Giorgio, nonostante lei avesse più volte tirato in ballo il discorso. Manetti ha poi condannato lo schiaffo che la Galgani ha dato all’uomo: Pessimo esempio, non sei su una tv locale ma su una tv nazionale. (Isaechia.it)

