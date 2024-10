Futuro Remoto, via alla 38a edizione: a Città della Scienza focus sulla caldera dei Campi Flegrei (Di martedì 15 ottobre 2024) Torna Futuro Remoto, l’iniziativa, giunta alla 38a edizione, che da anni avvicina la Scienza e l’innovazione tecnologica a generazioni di studenti, giovani professionisti e appassionati, affermandosi come appuntamento d’eccellenza nel mondo della ricerca. Futuro Remoto è organizzata dalla Fondazione Città della Scienza in collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Enea) e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tema di quest’anno sarà “Co-scienze”, un invito a riflettere sulla cooperazione tra le scienze e la società per affrontare le grandi sfide globali della contemporaneità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Torna, l’iniziativa, giunta38a, che da anni avvicina lae l’innovazione tecnologica a generazioni di studenti, giovani professionisti e appassionati, affermandosi come appuntamento d’eccellenza nel mondoricerca.è organizzata dFondazionein collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Enea) e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tema di quest’anno sarà “Co-scienze”, un invito a rifletterecooperazione tra le scienze e la società per affrontare le grandi sfide globalicontemporaneità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto bianconero - salta tutto : nessun futuro alla Juve - itL’ennesimo ko di un’annata disastrosa che ha portato quindi ad inevitabili critiche e dubbi anche sul futuro di Paolo Montero. Cristiano Giuntoli (LaPresse) -Calciomercato. . È il modo migliore per crescere veloci“. it. Avvio di stagione terribile per la Juventus Next Gen, seconda squadra del club bianconero che in Serie C sta facendo molta fatica. (Calciomercato.it)

Terremoto Sangiuliano. Eike - incognita futuro. Al Maggio nodo debito e rebus uscita Uffizi - Il neoministro Giuli potrebbe avere da ridire sulla tempistica che sarebbe stata già concordata? Al momento non è dato sapere ma certo resta un capitolo aperto. Dopo lo stop definitivo al progetto dell’architetto giapponese deve essere ancora concordato e chiuso il capitolo relativo all’uscita del museo. (Lanazione.it)

Co-Scienze a Futuro Remoto - eventi da Napoli a Caserta per la Vanvitelli - C. Con la Vanvitelli l’appuntamento a Caserta si svolgerà presso il Belvedere di San Leucio ed è realizzato da: Officine Vanvitelli, i Dipartimenti di Architettura e Disegno Industriale, Scienze del Farmaco per l’Ambiente e la Salute, Psicologia, U. Come ogni anno, è necessario il prezioso aiuto dei volontari per rendere la manifestazione di grande successo. (Casertanotizie.com)