Furto da 112mila euro in una scuola arrestato direttore amministrativo | “Rubava anche i soldi delle merende”

È stato arrestato il direttore amministrativo di un istituto superiore di Bergamo perché avrebbe sottratto circa 112mila euro dalle casse scolastiche per pagare le spese personali sue e dei suoi familiari.

Galli - l’insospettabile dipendente accusato di aver rubato 112mila euro. Il preside : “Mi fidavo - io ingannato” - Una figura importante, chiamata a gestire l’aspetto organizzativo dei servizi generali e delle attività amministrativo-contabili della scuola. “Come ho fatto a non accorgermi di nulla? Tecnicamente ritengo fosse impossibile – sostiene il preside -. In una scuola alberghiera si fanno tanti di quegli acquisti, e poi nei flussi delle rendicontazioni non si vedono conti corrente e Iban. (Bergamonews.it)

L’insospettabile dipendente accusato di aver rubato 112mila euro al Galli. Il preside : “Mi sento ingannato” - E al momento di approvare i bilanci? “C’è un software del Ministero che monitora le spese in tempo reale – risponde il preside -. si era trasferito all’Istituto Ettore Majorana di Seriate ricoprendo la stessa carica. In una scuola alberghiera si fanno tanti di quegli acquisti, e poi nei flussi delle rendicontazioni non si vedono conti corrente e Iban. (Bergamonews.it)

