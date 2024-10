Quifinanza.it - Frecciarossa ancora title sponsor della Coppa Italia, accordo da 6 milioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lapotrà contaresucome. Dopo essere passati da Tim a Coca Cola, infatti, laizzazione con col treno Alta Velocità di Trenproseguiràper qualche anno, con nuovi accordi presi dalla Lega Serie A efino al 2027 con cifre in aumento rispetto al passato. LarestaDal 2008 a oggi sono cambiate tante cose nel mondo del calcio, così come in materia diizzazione per la. Dall’epoca Tim, durata fino al 2019 per poi tornare nel 2021 con in mezzo l’esperienza Coca Cola, il trofeo è pronto a vivere un’altra epoca, quella di. Il treno Alta Velocità di Tren, infatti, saràuna volta ildel secondo trofeoLega Serie A, portando almeno oltre al quinquennio il legame.