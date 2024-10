Thesocialpost.it - Francesco Spano, l’uomo di Giuli è un uomo del Pd. Bel cambiamento…

(Di martedì 15 ottobre 2024), avvocato e musicista con una lunga carriera in ambito politico e culturale, è stato recentemente voluto da Alessandroal Ministero della Cultura. La scelta ha sollevato numerose perplessità, soprattutto considerando le divergenze ideologiche trae l’attuale governo, che hanno già causato difficoltà e malumori nell’esecutivo. Tanto che Giorgia Meloni e il suo Vicepremier Matteo Salvini sarebbero fortemente irritati per le scelte del ministro. Un passato progressista in un governo conservatore La carriera di, come ricostruito in un articolo del Corriere della Sera, parla chiaro: la sua storia professionale è legata alla sinistra e agli ambienti progressisti.