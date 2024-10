Gaeta.it - Francesco Rocca: La tecnologia al servizio della salute umana all’Università Campus Bio-Medico di Roma

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza di integraree valori umani nella sanità è stata sottolineata dal presidenteRegione Lazio,, durante l’inaugurazione dell’anno accademicoBio-di. Nel contesto di un crescente focus sull’umanizzazione delle cure e sull’innovazione tecnologica,ha evidenziato come la scienza debba sostenere un modello di sanità che metta realmente al centro il paziente e le sue esigenze. La sfidasanità del futuroha messo in evidenza che la sfida odierna è superare una visionesanità che possa risultare alienante. Questa riflessione è emersa durante la sua visita al Simulation Center dell’università, un luogo dove la formazione e l’innovazione si uniscono per preparare i professionisti del futuro.