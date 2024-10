Foggia, tre tifosi morti in un incidente a Potenza: indagato l’autista del mezzo, padre di una delle vittime (Di martedì 15 ottobre 2024) Tre morti e sette feriti, di cui due gravi. è il tragico bilancio dell`incidente avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza-Melfi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Tree sette feriti, di cui due gravi. è il tragico bilancio dell`avvenuto domenica sera sulla strada statale-Melfi

Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza - Il cordoglio per le vite spezzate di Samuel, Michele e Gaetano ha attraversato la città, e culminerà in una veglia di preghiera presieduta dall'arcivescovo di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, in programma questa sera in Cattedrale. In rianimazione, stesso reparto dei due giovani, si trova una donna lucana di 49 anni, che viaggiava nell'altra auto insieme al marito (di 49 ... (Agi.it)

Era alla guida - indagato il padre di uno dei tre tifosi del Foggia morti sulla Potenza-Melfi Deve rispondere di omicidio stradale colposo - Era alla guida dell’auto scontratasi domenicasera con un’altra vettura sulla Potenza-Melfi. . L’inchiesta a carico dell’uomo è della procura di Potenza. La tragedia della perdita del figlio non è tutto. Nello schianto morti tre tifosi del Foggia di 13, 17 e 21 anni che erano a bordo. Per uno dei padri c’è anche l’accusa di omicidio stradale colposo. (Noinotizie.it)

Tifosi morti sulla Potenza-Melfi - il padre di una delle vittime indagato per omicidio stradale colposo - Incidente mortale sulla Potenza-Melfi. La Procura della Repubblica di Potenza ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo che era alla guida dell'auto a bordo della quale viaggiavano i tre giovani tifosi del Foggia morti nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. L'uomo è... (Foggiatoday.it)