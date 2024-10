Firenze, al teatro del Maggio risuonano le quattro sinfonie di Johannes Brahms (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Dopo il concerto dedicato all’esecuzione di Ein deutsches Requiem di Johannes Brahms nella Sala Mehta lo scorso 10 ottobre, gremita in ogni ordine di posto, altri due appuntamenti sinfonici, il 17 e poi il 26 ottobre, con la proposta delle quattro sinfone sono dedicati al grande compositore tedesco dal maestro Daniele Gatti alla testa dell’Orchestra del Maggio. In apertura al concerto di giovedì 17 ottobre, la Sinfonia n. 3 in fa Maggiore op. Lanazione.it - Firenze, al teatro del Maggio risuonano le quattro sinfonie di Johannes Brahms Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Dopo il concerto dedicato all’esecuzione di Ein deutsches Requiem dinella Sala Mehta lo scorso 10 ottobre, gremita in ogni ordine di posto, altri due appuntamenti sinfonici, il 17 e poi il 26 ottobre, con la proposta dellesinfone sono dedicati al grande compositore tedesco dal maestro Daniele Gatti alla testa dell’Orchestra del. In apertura al concerto di giovedì 17 ottobre, la Sinfonia n. 3 in fare op.

"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a FIRENZE domenica 27 ottobre - Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente". Gli Ambulanti di Forte dei Marmi 2 Evento-Mercato di qualità con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” in collaborazione con CCN di Via Doni Domenica 27 ottobre – Via Doni - FIRENZE Dalle 8. Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più ... (Lanazione.it)

Firenze - dal 14 ottobre lavori di asfaltatura : ecco dove - Cominceranno sempre il 14 ottobre, ma saranno eseguiti in orario notturno (21-6), i lavori di asfaltatura in via Piantanida. . Viabilità alternativa per via Santo Stefano in Pane: viale Morgagni-largo Palagi-viale Morgagni-via Santo Stefano in Pane. Termine previsto 20 ottobre. Nel tratto via Pratese-via Fratelli Cecchi scatterà un senso unico verso via Pratese. (Lanazione.it)

Firenze insolita tra itinerari ‘da brivido’. Il 13 ottobre visita al Museo Stibbert - Firenze, 12 ottobre 2024 – Musei che custodiscono imponenti collezioni di armi, armature e costumi medievali, itinerari “da brividi” sulle orme di antichi fantasmi, ed un percorso alla scoperta dei vecchi spedali e luoghi di ricovero, per rendere omaggio ai 30 anni di Emergency e sostenere l’Associazione. (Lanazione.it)