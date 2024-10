Figline Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. La Lega: “Una follia” (Di martedì 15 ottobre 2024) ''follia a Figline e Incisa Valdarno - scrive Barabotti - i corsi di nuoto per sole donne islamiche. È l'ennesimo caso di discriminazione, per così dire 'al contrario': la piscina comunale per alcune ore del giorno sarà dedicata esclusivamente alle donne musulmane" L'articolo Figline Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. La Lega: “Una follia” proviene da Firenze Post. .com - Figline Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. La Lega: “Una follia” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) ''e Incisa- scrive Barabotti - idiper. È l'ennesimo caso di discriminazione, per così dire 'al contrario': la piscina comunale per alcune ore del giorno sarà dedicata esclusivamente allemusulmane" L'articolodiper. La: “Una” proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Figline Valdarno - corsi di nuoto aperti soltanto a donne musulmane - Al momento si sono iscritte 7 donne, ma altre potrebbero aggiungersi a corso iniziato. Due le allenatrici che le seguiranno nei primi appuntamenti, ma in base al livello delle partecipanti, potrebbero aumentare per differenziare le lezioni rendendole più adatte a tutte le esigenze. Per noi sono imprescindibili", conclude il presidente dell’associazione. (Quotidiano.net)

Cultura - gli ospedali storici di Firenze - Figline Valdarno - Pistoia e Prato aprono le porte - Gli ospedali si svelano al pubblico sotto una veste meno conosciuta: come luogo d'arte, storia e cultura. Accade domenica 13 ottobre per la Terza Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani, organizzata da Acosi- Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani insieme alle varie realtà... (Firenzetoday.it)

Gli ospedali storici di Firenze - Figline Valdarno - Pistoia e Prato aprono le porte - Fondato nel 1288 da Folco Portinari, padre di Beatrice celebrata da Dante Alighieri, nel corso dei secoli ha rappresentato per Firenze il principale luogo di cura e assistenza. it o al numero 055 6938688 – 055 6938630 (lunedì-venerdì in orario 9-14), specificando numero e nominativo dei partecipanti, almeno un recapito telefonico ed il turno di preferenza. (Laprimapagina.it)