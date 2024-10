Fair Play Menarini, il 30/11 il talk show i campioni si raccontano (Di martedì 15 ottobre 2024) I nomi degli sportivi che parteciperanno saranno svelati il 13 novembre a Palazzo Vecchio FIRENZE - "Siamo lieti di annunciare una nuova sorpresa del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Per coronare un'altra edizione di successo, la Fondazione Fair Play Menarini chiude il calendario 2024 c Ilgiornaleditalia.it - Fair Play Menarini, il 30/11 il talk show i campioni si raccontano Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I nomi degli sportivi che parteciperanno saranno svelati il 13 novembre a Palazzo Vecchio FIRENZE - "Siamo lieti di annunciare una nuova sorpresa del 28° Premio Internazionale. Per coronare un'altra edizione di successo, la Fondazionechiude il calendario 2024 c

Premio Internazionale Fair Play Menarini - nuova edizione del talk “I campioni si raccontano” - Per coronare un’altra edizione di successo, la Fondazione Fair Play Menarini chiude il calendario 2024 con il talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano, in programma sabato 30 novembre a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio”. Come sempre ad animare la serata saranno stelle dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito. (Lapresse.it)

Fair play Fermana - le scuse alla Vigor - Episodio che ha colpito duramente la dirigenza ospite ma che è stato immediatamente stigmatizzato da Michele Paolucci, ds della Fermana, che prima ha redarguito e silenziato il soggetto in questione per poi scusarsi con dirigenti e sostenitori della Vigor presenti in quella zona. Fisicamente ci stiamo andando ad allineare con le altre. (Ilrestodelcarlino.it)

Trofeo Coni 2024 di tiro con l’arco - Rocchi si aggiudica il premio Fair Play - 500) al Premio Fair Play, premio che poi è stato consegnato proprio a lui per la categoria maschi. Congratulazioni anche dal presidente regionale del Coni, Fabio Luna. Soddisfatte anche la presidente del Nuovo Oratorio Cristo Re, Laura Corvini, e Dagmar Hoslova, mamma di Orlando. Il riconoscimento è stato assegnato a due atleti che si sono contraddistinti per rispetto delle regole e leadership. (Ilrestodelcarlino.it)