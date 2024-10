Esquilino, sequestrati oltre 6 milioni di articoli religiosi non conformi (Di martedì 15 ottobre 2024) Operazione della Guardia di Finanza a Roma in vista del Giubileo 2025 La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli religiosi, tra cui bracciali, rosari, portachiavi e crocifissi, venduti in una rivendita di via Filippo Turati, nel quartiere Esquilino. Gli oggetti riportavano immagini dei Papi Francesco e Giovanni Paolo II e della Basilica di San Pietro, ma erano privi delle indicazioni minime in lingua italiana, violando le norme del Codice del Consumo e le regolamentazioni comunitarie. L’operazione fa parte di un piano di controlli straordinari avviato dalle fiamme gialle romane in vista del “Giubileo 2025 – Pellegrini di speranza”, per tutelare la salute dei cittadini e garantire il rispetto delle leggi sul commercio. Una persona di nazionalità cinese è stata segnalata alla Camera di Commercio per le irregolarità riscontrate. Romadailynews.it - Esquilino, sequestrati oltre 6 milioni di articoli religiosi non conformi Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Operazione della Guardia di Finanza a Roma in vista del Giubileo 2025 La Guardia di Finanza di Roma ha sequestratodi, tra cui bracciali, rosari, portachiavi e crocifissi, venduti in una rivendita di via Filippo Turati, nel quartiere. Gli oggetti riportavano immagini dei Papi Francesco e Giovanni Paolo II e della Basilica di San Pietro, ma erano privi delle indicazioni minime in lingua italiana, violando le norme del Codice del Consumo e le regolamentazioni comunitarie. L’operazione fa parte di un piano di controlli straordinari avviato dalle fiamme gialle romane in vista del “Giubileo 2025 – Pellegrini di speranza”, per tutelare la salute dei cittadini e garantire il rispetto delle leggi sul commercio. Una persona di nazionalità cinese è stata segnalata alla Camera di Commercio per le irregolarità riscontrate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Oltre 5 milioni gli stranieri residenti in Italia : producono 164 - 2 mld di valore aggiunto (circa 8 - 8% del Pil) - ), di cui 640 mila immigrati (21,3%). 30, alla Camera si presenta il XIV Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione realizzato dalla Fondazione Moressa che ha per tema “Le conseguenze economiche della recessione demografica”. Confrontando le entrate per lo Stato (gettito fiscale e contributivo) con la spesa pubblica per i servizi di welfare, il saldo per la componente immigrata è positivo ... (Ildenaro.it)

Acquedotti colabrodo - solo a Terni spariscono oltre otto milioni di metri cubi di “oro blu” : il piano contro le perdite - Degli oltre 15 milioni di metri cubi immessi nella rete nel 2020 a Terni, quelli arrivati nelle case sono stati poco più di 6,5. Gli altri 8,4 milioni si sono persi per strada. Colpa di oltre 1.530 rotture e di una rete colabrodo. Che non è delle peggiori. Visto che il 56,4 per cento di... (Ternitoday.it)

Calcio : Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele - 17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è . Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34. (Ilgiornaleditalia.it)