“Ehi, guardate lì”. Grande Fratello: Helena è in giardino, avvisa Lorenzo e Jessica e fa impazzire il pubblico (Di martedì 15 ottobre 2024) Mentre gli inquilini del Grande Fratello sono intenti a stilare gli alimenti per la spesa settimanale e a chiacchierare del più e del meno, sopra il cielo della Casa, si avvista uno striscione tutto per Lorenzo e Shaila. “Gli occhi non mentono mai, #shailenzo”, si legge nel messaggio dei fan più accaniti della coppia. Entusiasta e contenta per l’amore ricevuto, Shaila si avvicina alla telecamera ringraziando di cuore le persone che hanno pensato al dolce regalo. “Vi vogliamo bene, grazie”, esclama mandando un bacio e un cuore alle persone a casa. Lorenzo invece non ha reagito altrettanto bene. Pur esprimendo gratitudine verso chi sostiene la coppia, il modello è rimasto seduto sul divano molto turbato dall’arrivo dell’aereo con il messaggio ”di coppia”. >> “Perché non lo buttano fuori”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mentre gli inquilini delsono intenti a stilare gli alimenti per la spesa settimanale e a chiacchierare del più e del meno, sopra il cielo della Casa, si avvista uno striscione tutto pere Shaila. “Gli occhi non mentono mai, #shailenzo”, si legge nel messaggio dei fan più accaniti della coppia. Entusiasta e contenta per l’amore ricevuto, Shaila si avvicina alla telecamera ringraziando di cuore le persone che hanno pensato al dolce regalo. “Vi vogliamo bene, grazie”, esclama mandando un bacio e un cuore alle persone a casa.invece non ha reagito altrettanto bene. Pur esprimendo gratitudine verso chi sostiene la coppia, il modello è rimasto seduto sul divano molto turbato dall’arrivo dell’aereo con il messaggio ”di coppia”. >> “Perché non lo buttano fuori”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Shaila riceverà una visita in Casa? Ecco chi potrebbe entrare come concorrente - Grande Fratello, Shaila Gatta presto riceverà sorprese in Casa? Potrebbe entrare in gara un suo ex fidanzato Grande Fratello, la ballerina Shaila Gatta continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa. Però lei più e più volte ha parlato di quest’uomo come il suo prototipo ideale e ha questa mancanza di tanto in tanto”. (361magazine.com)

"Ma la smettiamo?". Carmen Russo ha fatto sesso con il marito al Grande Fratello - Beatrice Luzzi sbotta : il gelo | Video - Ma a noi non ce l'hanno data la stanzetta". L'attrice inizia a mettersi sulla difensiva. . "La Luzzi è una santa a confronto!". . E qui la Luzzi sbotta: "Ma la Luzzi (sottolinea parlando di sé in terza persona, ndr) non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire". . Dalla casa di Cinecittà è collegata Carmen Russo, una delle concorrenti, protagonista insieme al marito Enzo Paolo ... (Liberoquotidiano.it)

Grande Fratello - in arrivo nella Casa un ex di Shaila Gatta? Il rumor - Con queste parole, la Gatta ha ufficialmente dato inizio a una nuova fase del loro rapporto, lasciandosi alle spalle ogni dubbio e abbracciando la possibilità di un legame più profondo con Martinez. La stessa ex velina ha dichiarato: Adesso mi sono resa conto che Javier è un vero e proprio uomo, ha avuto pazienza, con lui sto bene. (Isaechia.it)