Ilgiorno.it - Ecco "Zajal", l'inno di pace e fratellanza di Adriano Formoso. Il Therapy Show è a gennaio al San Babila

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Un brano che celebra l'unione e latra le culture, creando un ponte immaginario tra Roma e Beirut, in Libano. Un pezzo in bilico tra Oriente e Occidente, che parla di amicizia, solidarietà e accoglienza. È il nuovo singolo del cantautore milanese, intitolato "": è una canzone toccante, un messaggio universale die comprensione, al di là delle divisioni, con cui far capire che l'amore per le differenze è una ricchezza. “I versi "La stessa luna, la stessa notte, è nostra amica tra Roma e Beirut" ci ricordano come, al di là delle distanze geografiche esistano elementi che accomunano tutti gli esseri umani”, spiega l'artista milanese. “Il brano – sottolinea – si sofferma su temi profondi, come l'importanza di guardare oltre le apparenze e abbracciare ciò che unisce, piuttosto che ciò che divide.