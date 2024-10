Eccellenza girone B - I biancoverdi non tremano dopo la crisi tecnica. La capolista Affrico allunga. Masini rianima a sorpresa la Fortis (Di martedì 15 ottobre 2024) Qualcuno aveva previsto che la classifica avrebbe subito la prima scossa alla sesta giornata. La conferma è arrivata da alcuni risultati che hanno evidenziato l’impresa della matricola Affrico di Villagatti che vince ancora (stavolta sul campo dell’Asta), con bomber Papini e Nuti che hanno fatto girare al meglio la squadra che guadagna la vetta. Anche al ’Romanelli’ c’è stato un forte scossone con il primo scivolone dello Scandicci, orfano di Sinisgallo e Guidelli. Un risultato che premia l’impresa di una Fortis rivitalizzata dopo l’uscita del tecnico Lelli, ottenuto contro una delle squadre protagoniste. Nell’ottima prova dei biancoverdi, si sono distinti il difensore Zoppi e il trequartista Masini già al terzo gol. Anche il Grassina di Cellini non passa inosservato. A Foiano i rossoverdi prendono un punto, ma potevano essere di più se Dini avesse avuto più fortuna. Sport.quotidiano.net - Eccellenza girone B - I biancoverdi non tremano dopo la crisi tecnica. La capolista Affrico allunga. Masini rianima a sorpresa la Fortis Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Qualcuno aveva previsto che la classifica avrebbe subito la prima scossa alla sesta giornata. La conferma è arrivata da alcuni risultati che hanno evidenziato l’impresa della matricoladi Villagatti che vince ancora (stavolta sul campo dell’Asta), con bomber Papini e Nuti che hanno fatto girare al meglio la squadra che guadagna la vetta. Anche al ’Romanelli’ c’è stato un forte scossone con il primo scivolone dello Scandicci, orfano di Sinisgallo e Guidelli. Un risultato che premia l’impresa di unarivitalizzatal’uscita del tecnico Lelli, ottenuto contro una delle squadre protagoniste. Nell’ottima prova dei, si sono distinti il difensore Zoppi e il trequartistagià al terzo gol. Anche il Grassina di Cellini non passa inosservato. A Foiano i rossoverdi prendono un punto, ma potevano essere di più se Dini avesse avuto più fortuna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza - Anche Grassina-Affrico (ore 15) promette spettacolo. Scontro clou al Bozzi. Rondinella-Scandicci - La Sestese di Polloni mancante di Ermini e Manganiello ospita una Massese vittoriosa in Coppa, oggi al "Torrini" sarà priva di alcuni titolari infortunati. Fortis-Antella 99 (arbitro: Zamagna di Saronno). L’Affrico dell’ex Marco Villagatti è mancante solo del difensore Amoddio. Girone A Sestese-Massese (arbitro Bulletti di Pistoia). (Sport.quotidiano.net)

Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola - c’è il Signa. Asta a casa Castiglionese - Sinalunghese sul campo dell’Affrico - Questo è quello che porto avanti con la squadra per assumere sempre più mentalità e passione, anche per portare rispetto alla proprietà che ci sta dietro e non ci fa mancare niente. I giocatori saranno tutti a disposizione e di questo sono contento. Ci saranno anche Camara e Discepolo". Rimane il dispiacere per essere usciti dalla Coppa ma fortunatamente abbiamo subito un’occasione per rifarsi. (Sport.quotidiano.net)

Un Affrico d’Eccellenza. La prima volta di Villagatti - I convocati dell’Affrico: Portieri: Burzagli, Virgili. In questa ripresa di attività fisica, nonostante le giornate di gran caldo, il gruppo sta rispondendo molto bene alle sollecitazioni dello staff tecnico, atteggiamento molto apprezzato dal tecnico Villagatti. Le prime uscite: con il Cubino (21 agosto) e successivamente con il Poggibonsi, match utili per presentarsi contro il Grassina per il ... (Lanazione.it)