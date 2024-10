Decine di milioni di euro | centrato il 6 al Superenalotto I numeri vincenti e la cifra

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Notte da favola per un giocatore italiano che ha visto la sua vita completamente trasformata grazie a una vincita straordinaria. Ilha infatti assegnato un Jackpot da 89.221.270,22con una sestina vincente (23 45 44 1 60 47, Jolly 14, Superstar 19). Il fortunato biglietto è stato giocato a Riva del Garda (TN) presso la Tabaccheria Fortuna in Viale dei Tigli 36. “Abbiamo vinto 10di”. Gratta e vinci, i tre amici vanno a riscuotere la vincita più alta possibile: per loro finisce malissimo Si tratta del secondo “6”nel 2024: il precedente risale al 10 maggio, quando a Napoli qualcuno si è portato a casa 101,5di. Con questa vincita, ilha assegnato complessivamente 131 Jackpot dalla sua creazione.