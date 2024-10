Daniele Rezza, l’assassino di Manuel: “Quando ho saputo che era morto non è stato un granchè” (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano – È prevista per domani l'autopsia sul corpo di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, nel Milanese, da Daniele Rezza, 19 anni, ora in carcere per omicidio e rapina aggravata di un paio di cuffie wireless che erano della vittima. Da quanto si è saputo, la Procura di Milano, conclusi alcuni accertamenti tecnico-scientifici, per esempio sugli indumenti dell'assassino e, se mai verrà ritrovato, sul coltello, dovrebbe chiedere il giudizio immediato dell’assassino. Richiesta per cui ha tempo 180 giorni. Inoltre da quanto è trapelato, si stanno effettuando approfondimenti sui genitori di Rezza, allo stato non indagati, sui quali aleggia l'ombra di un eventuale favoreggiamento, ipotesi che potrebbe cadere nel nulla per via del vincolo familiare. Ilgiorno.it - Daniele Rezza, l’assassino di Manuel: “Quando ho saputo che era morto non è stato un granchè” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano – È prevista per domani l'autopsia sul corpo diMastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, nel Milanese, da, 19 anni, ora in carcere per omicidio e rapina aggravata di un paio di cuffie wireless che erano della vittima. Da quanto si è, la Procura di Milano, conclusi alcuni accertamenti tecnico-scientifici, per esempio sugli indumenti dell'assassino e, se mai verrà ritrovato, sul coltello, dovrebbe chiedere il giudizio immediato del. Richiesta per cui ha tempo 180 giorni. Inoltre da quanto è trapelato, si stanno effettuando approfondimenti sui genitori di, allonon indagati, sui quali aleggia l'ombra di un eventuale favoreggiamento, ipotesi che potrebbe cadere nel nulla per via del vincolo familiare.

