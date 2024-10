Convegno internazionale ad Ariano Irpino: studiosi europei indagano le origini normanne in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ad Ariano Irpino, un importante Convegno richiama l’attenzione di studiosi e appassionati di storia, focalizzandosi sul ricco patrimonio storico legato alla conquista normanna dell’Italia. Questo evento si svolgerà venerdì e sabato prossimi e rappresenta una significativa occasione di studio e confronto tra esperti provenienti da diversi angoli d’Europa. Organizzato dal Centro Europeo di Studi Normanni, il meeting si propone di chiarire alcuni aspetti meno esplorati di un’epoca storica fondamentale, il cui impatto sulla cultura Italiana è ancora presente oggi. Un evento di rilevanza internazionale L’incontro si terrà presso Biogem, un prestigioso centro di ricerca guidato da Ortensio Zecchino, e sarà articolato in sette sessioni tematiche. Gaeta.it - Convegno internazionale ad Ariano Irpino: studiosi europei indagano le origini normanne in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ad, un importanterichiama l’attenzione die appassionati di storia, focalizzandosi sul ricco patrimonio storico legato alla conquista normanna dell’. Questo evento si svolgerà venerdì e sabato prossimi e rappresenta una significativa occasione di studio e confronto tra esperti provenienti da diversi angoli d’Europa. Organizzato dal Centro Europeo di Studi Normanni, il meeting si propone di chiarire alcuni aspetti meno esplorati di un’epoca storica fondamentale, il cui impatto sulla culturana è ancora presente oggi. Un evento di rilevanzaL’incontro si terrà presso Biogem, un prestigioso centro di ricerca guidato da Ortensio Zecchino, e sarà articolato in sette sessioni tematiche.

Normanni in Italia, convegno internazionale ad Ariano Irpino - Studiosi da tutta Europa si confronteranno ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sulla ricostruzione delle vicende storiche della prima generazione dei conquistatori normanni in Italia. (ANSA) ... (ansa.it)

La Fondazione Biogem ospita un convegno internazionale organizzato dal Centro Europeo di Studi Normanni - Il convegno è organizzato in sette sessioni e, grazie al contributo di studiosi francesi, britannici, polacchi e, ovviamente, italiani, intende fare luce su un’epopea tanto celebrata quanto poco ... (irpinia24.it)

