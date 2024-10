Condominio nel terrore: 24enne aggredisce i vicini, scatta l’arresto (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme (BN) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un ventiquattrenne del posto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S.. Anteprima24.it - Condominio nel terrore: 24enne aggredisce i vicini, scatta l’arresto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme (BN) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un ventiquattrenne del posto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di spari e terrore. I bossoli sotto le lente - Botte e colpi di pistola in via Rospicciano a Ponsacco, le indagini. Accertamenti in corso della scientifica dei carabinieri per risalire all’auto. (lanazione.it)

Robbiate, era il terrore del paese: arrestato il 40enne con l’ascia - Il mese scorso l’uomo di origine africane si è aggirato per le vie del centro con la pericolosa arma e una bottiglia di vetro ... (ilgiorno.it)

Usa: Trump annuncia programma per “smantellare reti di migranti illegali” nel Paese - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un suo programma federale per "colpire e smantellare tutte le reti ... (agenzianova.com)