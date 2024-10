Compra casa, poi la scoperta choc: nel freezer c’era il cadavere della figlia dell’ex proprietaria sparita nel nulla nel 2005 (Di martedì 15 ottobre 2024) Immaginate di Comprare una casa, la gioia di prenderne possesso dopo magari mesi di ricerche e trafile burocratiche. I precedenti inquilini ve l’hanno lasciata arredata, dovete svuotarla ma magari qualcosa alla fine vi tornerà anche utile tenere. Certo non quel vecchio congelatore lasciato in cantina. Decidete di buttarlo ma, prima di liberarvene, lo aprite. E lì arriva lo choc. E’ esattamente quanto successo all’uomo che, in Colorado, ha trovato i resti di una ragazza di 16 anni sparita nel nulla nel 2005 nel frezeer lasciato dal precedente proprietario della sua nuova casa. La vittima è Amanda Leariel Overstreet, figlia biologica dell’ex proprietario dell’immobile. A gennaio, il nuovo proprietario, ignaro del contenuto, ha deciso di liberarsi del vecchio congelatore, facendo la terribile scoperta: all’interno, una testa umana e avambracci con mani attaccate. Ilfattoquotidiano.it - Compra casa, poi la scoperta choc: nel freezer c’era il cadavere della figlia dell’ex proprietaria sparita nel nulla nel 2005 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Immaginate dire una, la gioia di prenderne possesso dopo magari mesi di ricerche e trafile burocratiche. I precedenti inquilini ve l’hanno lasciata arredata, dovete svuotarla ma magari qualcosa alla fine vi tornerà anche utile tenere. Certo non quel vecchio congelatore lasciato in cantina. Decidete di buttarlo ma, prima di liberarvene, lo aprite. E lì arriva lo. E’ esattamente quanto successo all’uomo che, in Colorado, ha trovato i resti di una ragazza di 16 anninelnelnel frezeer lasciato dal precedente proprietariosua nuova. La vittima è Amanda Leariel Overstreet,biologicaproprietario dell’immobile. A gennaio, il nuovo proprietario, ignaro del contenuto, ha deciso di liberarsi del vecchio congelatore, facendo la terribile: all’interno, una testa umana e avambracci con mani attaccate.

