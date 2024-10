Cocaina occultata negli slip: 36enne di Benevento arrestato (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti e dei furti in abitazione posta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, quotidianamente impegnati per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Benevento che nella tarda serata del 14.10.2024 notavano un’autovettura sospetta proveniente da Benevento che, a forte velocità, si dirigeva verso il Comune di Ceppaloni. Inseguita dal dispositivo rinforzato, messo in atto dal Nucleo Operativo e radiomobile, veniva bloccata. Anteprima24.it - Cocaina occultata negli slip: 36enne di Benevento arrestato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti e dei furti in abitazione posta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di, quotidianamente impegnati per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia diche nella tarda serata del 14.10.2024 notavano un’autovettura sospetta proveniente dache, a forte velocità, si dirigeva verso il Comune di Ceppaloni. Inseguita dal dispositivo rinforzato, messo in atto dal Nucleo Operativo e radiomobile, veniva bloccata.

Roma - cocaina occultata in un pennarello e auto a noleggio : arrestato pusher 38enne - . Infine, i poliziotti del Distretto Primavalle, durante un quotidiano servizio volto al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato un 38enne albanese. Sempre in via Ferdinando Quaglia, i poliziotti di Casilino hanno tratto in arresto, per spaccio in flagranza di reato, un tunisino di 47 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, mentre cedeva della cocaina a due ... (Ilfaroonline.it)