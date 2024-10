Romadailynews.it - Cina: World Buddhist Forum presenta oltre 2.000 elementi esposti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ningbo, 15 ott – (Xinhua) – Una mostra di2.000 pezzi (serie) di raffinati reperti culturali, dipinti originali e opere calligrafiche, immagini multimediali, riproduzioni di grotte, e installazioni interattive e’ stata inaugurata oggi in occasione della sesta edizione delin corso nella citta’ costiera di Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Gli oggettimostrano l’essenza della cultura buddista mondiale in modalita’ a tutto tondo e multidimensionale, nonche’ il percorso di integrazione del buddismo con la cultura cinese dopo il suo ingresso in, hanno dichiarato gli organizzatori. La mostra e’ una delle attivita’ principali del