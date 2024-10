Ciao Exynos, Samsung Galaxy S24 con Snapdragon 8 Gen3 è qui e in super offerta (Di martedì 15 ottobre 2024) Volete un Samsung Galaxy S24 ma non siete convinti del SoC e processore Exynos utilizzato sulla versione proposta in Italia? Quella di cui vi parliamo oggi potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare Galaxy S24 in versione Snapdragon a prezzo super scontato. Vi abbiamo già parlato un paio di volte di questo smartphone e di come L'articolo Ciao Exynos, Samsung Galaxy S24 con Snapdragon 8 Gen3 è qui e in super offerta proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Ciao Exynos, Samsung Galaxy S24 con Snapdragon 8 Gen3 è qui e in super offerta Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Volete unS24 ma non siete convinti del SoC e processoreutilizzato sulla versione proposta in Italia? Quella di cui vi parliamo oggi potrebbe essere l’occasione giusta per acquistareS24 in versionea prezzoscontato. Vi abbiamo già parlato un paio di volte di questo smartphone e di come L'articoloS24 conè qui e inproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Exynos non vi convince? C’è Samsung Galaxy S24 con Snapdragon in offerta - Samsung Galaxy S24 in versione Snapdragon è in super offerta con doppio coupon: ecco come approfittarne subito! L'articolo Exynos non vi convince? C’è Samsung Galaxy S24 con Snapdragon in offerta proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Exynos o Snapdragon : quale processore utilizzeranno i prossimi Galaxy S25? - Leak diversi riferiscono la presenza di un processore Exynos o Snapdragon sui prossimi Samsung Galaxy S25. Le due cose non sono in contrasto. L'articolo Exynos o Snapdragon: quale processore utilizzeranno i prossimi Galaxy S25? proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Exynos non vi convince? C’è Samsung Galaxy S24 e S24+ con Snapdragon in offerta - Samsung Galaxy S24 in versione Snapdragon è in super offerta con doppio coupon: ecco come approfittarne subito! L'articolo Exynos non vi convince? C’è Samsung Galaxy S24 e S24+ con Snapdragon in offerta proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)