Ci ha lasciati Addio a Mariarosaria coi suoi 109 anni era la più anziana

Si è spenta la nonnina d'Italia, aveva 109. La notizia è arrivata nelle ore scorse. Donna dalla tempra d'acciaio, era sopravvissuta a due guerre mondiali, all'epidemia di Spagnola che falcidiò il continente europeo. E ancora alla Sars e, in tempi recentissimi al Covid. Solo negli ultimi tempi le forze l'avevano abbandonata. Fino a poco fa, infatti, non era insolito vederla curare l'orto e cucinare per i figli e i numerosi nipoti. A chi chiedeva il segreto della sua longevità rispondeva: "mangio pasta e fagioli". Una vita di lavoro quella di nonna Mariarosa Tassone. Di lavoro e di dolore.