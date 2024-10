Basta pronto soccorso ridotti a trincea (Di martedì 15 ottobre 2024) Il forum della Cassa di previdenza dei ragionieri (Cnpr). Mascaretti (Fdi): «Pronti 500 milioni per ridurre le liste d’attesa». Stretta sulla sicurezza Ilgiornale.it - Basta pronto soccorso ridotti a trincea Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il forum della Cassa di previdenza dei ragionieri (Cnpr). Mascaretti (Fdi): «Pronti 500 milioni per ridurre le liste d’attesa». Stretta sulla sicurezza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le ultime misure di sicurezza non sono bastate - nuova aggressione a operatore del Pronto soccorso - Non si fermano le aggressioni agli operatori degli ospedali. L'ultimo avvenuto tra sabato e domenica al Pronto soccorso del Piemonte. La direzione dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo esprime in una nota profondo sconcerto e indignazione - si legge - "Per l’episodio di violenza avvenuto ai... (Messinatoday.it)

Il cantiere per la nuova stazione : «Un anno e mezzo di disagi : basta». Il nuovo piazzale pronto a Natale - Un disagio che va avanti dal 27 marzo del 2023: la stazione ferroviaria è divenuta un enorme cantiere a causa dei lavori di riqualificazione del piazzale, prima di questa data adibito a... (Quotidianodipuglia.it)

«Zelensky è pronto a trattare. A Putin il Donbass non basta» - L’analista di Limes Mirko Mussetti: «Approvare il lancio di missili in Russia ci renderebbe parte del conflitto, l’Italia fa bene a essere prudente. Con Trump la guerra non sarebbe scoppiata». Continua a leggere . (Laverita.info)