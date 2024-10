Basket Champions League 2024 2025 | seconda vittoria per Tortona Manresa travolta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Arriva una grandeper, che battenella sfida valida come 2^ giornata del Gruppo G delladi. Prestazione super degli uomini di coach De Raffaele, che centra lain altrettante partite, volando in testa in solitaria nel girone: 102-85 il risultato finale. I piemontesi mettono già le cose in chiaro nel primo quarto, chiuso sul 30-16, chiudendo poi il primo tempo sul 55-38. Approccio positivo anche nel terzo quarto, che sorride ancora a, mentre gli spagnoli rosicchiano qualche punto negli ultimi dieci minuti con la squadra di casa che gestisce. Prestazioni super di Vitali (28 punti) e Strautins (22).