Ilfattoquotidiano.it - Attacchi a Unifil, Meloni: “Inaccettabile, atteggiamento di Israele è ingiustificato”. Ma specifica: “Cortei dimostrano antisemitismo”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti io penso che non si possa considerare accettabile” l’attacco diall’“ed è la posizione che l’Italia ha assunto con determinazione a tutti livelli e la posizione che io stessa ho ribadito a Netanyahu: pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati sia quelli impegnati nella missionesia nella missione bilaterale, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni alla stabilità del confine trae Libano”. Così la presidente del Consiglio Giorgiadurante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che “l’delle forze israeliane è del tuttooltre a rappresentare una palese violazione della risoluzione 1701 del consiglio di sicurezza Onu”.