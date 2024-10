Gaeta.it - Antonio Skármeta, il grande scrittore cileno, muore a 83 anni: addio a un maestro della letteratura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La morte dello, accademico e diplomaticoha lasciato un vuoto significativo nel panorama culturale, sia in Cile sia a livello internazionale. Celebre per il suo romanzo “Il Postino di Neruda”, la cui fama ha varcato i confini nazionali,è stato un importante esponentelatinoamericana. Si è spento all’età di 83, e la notizia è stata condivisa dall’Università del Cile e dal presidente Gabriel Boric attraverso i social media, evidenziando il suo impatto e il rispetto guadagnato nel corsosua vita. La vita e la carriera diè nato il 7 novembre 1940 ad Antofagasta, una città portuale del Cile. Crescendo in un contesto ricco di cultura e stimoli, sviluppa fin da giovane un amore per lache lo accompagnerà per tutta la vita.