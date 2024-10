Andrea Stroppa, indagato per corruzione il referente italiano di Musk (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Il referente italiano di Elon Musk è finito nell’inchiesta della Sogei, che ha portato all’arresto del direttore generale Paolino Iorio. Il 30enne Andrea Stroppa, l’esperto informatico che collabora con Musk, è indagato per corruzione e turbativa d’asta insieme ad altre 17 persone. Secondo quanto scrive la Gdf in una informativa citata nel decreto di perquisizione, Stroppa sarebbe stato “agganciato” da un militare della Marina (anche lui indagato) per l’acquisizione di Starlink, il progetto di internet via satellite fondato dal miliardario Elon Musk. Quotidiano.net - Andrea Stroppa, indagato per corruzione il referente italiano di Musk Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Ildi Elonè finito nell’inchiesta della Sogei, che ha portato all’arresto del direttore generale Paolino Iorio. Il 30enne, l’esperto informatico che collabora con, èpere turbativa d’asta insieme ad altre 17 persone. Secondo quanto scrive la Gdf in una informativa citata nel decreto di perquisizione,sarebbe stato “agganciato” da un militare della Marina (anche lui) per l’acquisizione di Starlink, il progetto di internet via satellite fondato dal miliardario Elon

