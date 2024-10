Ilgiorno.it - Alta tensione al Palio dell’oca. La polizia evita lo scontro diretto

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’Autunno ciarlasco 2024 si è concluso con undivertente e coinvolgente, ma anche con gli scontri tra animalisti e un gruppo di cittadini ciarlaschi stanchi dei contestatori che ogni anno protestano contro ile in passato hanno anche tentato di interromperlo. La corsa delle oche è stata vinta dal “Canton dla Betula“ per il secondo anno consecutivo con l’oca Fanny che ha eseguito il percorso di gara in tempo record. Il2024 è stato invece assegnato al “Canton dal Piaseou“, arrivato secondo nella corsa delle oche ma primo in classifica con diversi giochi vinti. La kermesse durata ben tre fine settimana è stata un vero successo di pubblico che ha letteralmente preso d’assalto la festa. Momenti disi sono registrati però a causa del conflitto tra gli attivisti di “centopercentoanimalisti“ e alcuni cittadini.