Allo Yacht Club de Monaco al via il campionato europeo di Optimist

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sedici team da quattro velisti provenienti da 16 Paesi pronti per competere nell’Optimist European Team Racing Championship. La gara è ospitata per la prima volta ddeed è organizzata sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing in collaborazione con FxPro,Marine e Slam, e si svolge dal 15 al 20 ottobre 2024. Con un focus sulla strategia e sullo spirito di squadra, ilè pienamente in linea con la visione dello YCM, come spiega il segretario generale delBernard d’Alessandri: “Questo evento internazionale fa parte del nostro progetto collettivo, Capitale delloing Avanzato che attrae competizioni di alto livello. Ci impegniamo a trasmettere i valori dello sport e gli eventi di regata a squadre come questo ne sono un esempio perfetto”.