Al Colle pranzo con la premier Meloni e ministri per vertice Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanbattista Fazzolari.

Mattarella riceve Meloni e ministri in vista del Consiglio Ue - ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione ... (Unlimitednews.it)

**Ue : al Quirinale pranzo Mattarella-Meloni-ministri prima di Consiglio europeo** - (Adnkronos) - In corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede il Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Giorgia Meloni. . Presenti anche i ministri degli Esteri, Antonio Tajani; dell'Interno, Matteo Piantedosi; della Difesa, Guido Crosetto; dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ... (Liberoquotidiano.it)

Albania - Meloni battibecca con Sea Watch e i suoi ministri attaccano la “magistratura ideologizzata”. Ma sulla Corte Ue tacciono tutti - Nemmeno uno Stato può sottrarsi, ma il governo Meloni preferisce tirare dritto evitando di commentare la Corte Ue. “Emerge una tendenza della magistratura di settore su posizioni che non condividiamo proprio in punto di diritto“, ha dichiarato Piantedosi a La Stampa. Come fa invece con le mancate convalide dei giudici di Palermo che, nonostante si basino sulla sentenza europea, definisce ancora ... (Ilfattoquotidiano.it)