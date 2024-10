A Francavilla al Mare il 16 ottobre lo spettacolo di danza “Totò, Peppino e i fuorilegge” per il Festival internazionale Cicognini (Di martedì 15 ottobre 2024) La programmazione del Festival internazionale Alessandro Cicognini diretto da Davide Cavuti si arricchisce nel mese di ottobre di una serie di appuntamenti dedicati alla musica, al cinema e alla danza.Lo spettacolo di danza “Totò, Peppino e i fuorilegge” con le coreografie di Americo Di Chietitoday.it - A Francavilla al Mare il 16 ottobre lo spettacolo di danza “Totò, Peppino e i fuorilegge” per il Festival internazionale Cicognini Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La programmazione delAlessandrodiretto da Davide Cavuti si arricchisce nel mese didi una serie di appuntamenti dedicati alla musica, al cinema e alla.Lodie i” con le coreografie di Americo Di

Tolosa - la città francese torna ad ospitare il maestoso spettacolo urbano della compagnia La Machine dal 25 al 27 ottobre - Ideale da visitare in autunno con i suoi colori pastello, definita la “Ville Rose” per i suoi edifici dalle caratteristiche sfumature rosa, Tolosa con la sua vivace accoglienza sa sempre come affascinare i visitatori. Per un'immersione totale, una visita s'impone alla Cité de l'Espace, sito unico in Europa, in cui si scoprono in modo ludico (ma scientifico al tempo stesso) i misteri dello spazio; ... (Liberoquotidiano.it)

Spettacolo dell’aurora boreale in Italia l’11 ottobre 2024 - Un’opportunità rara Questo evento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che desiderano assistere a uno dei fenomeni naturali più suggestivi. Aurora boreale, foto Ansa – VelvetMagLe cause del fenomeno Le aurore boreali si verificano quando particelle cariche provenienti dal vento solare entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, scontrandosi con ... (Velvetmag.it)

Riparte "In scena a... Baveno" : il 12 ottobre lo spettacolo "Spirito giocoso" - Sabato 12 ottobre prende il via l'edizione 2024 della stagione teatrale "In scena a... Baveno". Alle 21, sul palco del centro culturale Nostr@domus, è in programma lo spettacolo "Spirito giocoso" dell'associazione culturale Arte di Omegna. Libero adattamento da "Blithe spirit" di Noel Coward... (Novaratoday.it)