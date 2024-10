Lanazione.it - A Caprese torna la festa della castagna e del marrone Dop

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Lae delDop che si terrà i due fine settimana 19-20 e 26-27 ottobre, è arrivata alla 54 edizione.si vestirà ae per quattro giorni il borgo si riempirà di gente che passeggerà tra stand, gastronomici e artigianali, con la possibilità di conoscere la realtàzona, dove si deve sottolineare che esistono oltre centoventi coltivatori che lavorano il prodotto, dalla coltivazione del castagno e la tenuta del bosco, fino alla lavorazioneche si trasforma poi in farina, marmellate, liquori e anche cosmetici. Non mancheranno altri prodotti autoctoni, come la birra artigianale pluripremiata in Italia e all’Estero, il vino di, il miele, le marmellate, i formaggi, i salumi, le patate, i funghi, i tartufi e anche lo zafferano.