Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 14/10/24 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Noooo, Valeeeerio, nun te ne andà! Tu che sei maestro nella sopraffina arte del ripensamento, cambia (di nuovo) idea e torna, Valerio, torna! Fallo per noi, tu che in due puntate sei diventato il nostro faro non ci abbandonare così in questa terra del disagio che è Uomini e Donne! Torna Valerio, che questa casa poracciata aspetta a te! Cioè, io non ci posso nemmeno pensare a non vederti più entrare e uscire totallyadminch*am da quelle quinte con un fiore, un cioccolatino o delle Cipster random. Sei l'eroe che non ci aspettavamo, il paladino dell'imprevedibilità, il sommo poeta del colpo di scena. Quello che passa dallo schifare Gemmona ad esternare improvvisamente un'incontenibile bramosia delle sue carni allo sbatterle in faccia quanto sia falsa e avvezza a prendere in giro la gente così, a muzzo.

