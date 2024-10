Una ruota panoramica di solidarietà, donazione in denaro per Radio Soccorso Cesenatico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Piazza Costa a Cesenatico dal 2017 è illuminata e animata dalla ruota panoramica che oltre a spettacolarità e divertimento porta con sé un gesto nobile e di solidarietà. Manuel Rambelli, gestore e proprietario dell'attrazione, ha consegnato lunedì mattina una donazione in denaro a Giuseppe Cesenatoday.it - Una ruota panoramica di solidarietà, donazione in denaro per Radio Soccorso Cesenatico Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Piazza Costa adal 2017 è illuminata e animata dallache oltre a spettacolarità e divertimento porta con sé un gesto nobile e di. Manuel Rambelli, gestore e proprietario dell'attrazione, ha consegnato lunedì mattina unaina Giuseppe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Livorno - villaggio di Natale in piazza della Repubblica con pista sul ghiaccio - casette di legno e ruota panoramica - Dopo quello in villa Fabbricotti, ecco l'ufficialità del secondo villaggio di Natale a Livorno. Come di consueto si terrà in piazza della Repubblica ma a differenza degli anni passati sarà curato dal Lem in collaborazione con Labronica Eventi. L'inaugurazione è prevista per il 6 dicembre con la... (Livornotoday.it)

Castel Romano : domenica Fashion Festival e Ruota Panoramica - Con un’altezza di 40 metri e 24 cabine da 6 persone ciascuna, la ruota panoramica sarà posizionata nell’area del parcheggio privato del Centro fino al 31 gennaio e permetterà a grandi e bambini di godersi il panorama fino al mare e la Natura mediterranea della nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, con tour della durata di 10 minuti. (Funweek.it)

Castel Romano : domenica Fashion Festival e Ruota Panoramica - Con un’altezza di 40 metri e 24 cabine da 6 persone ciascuna, la ruota panoramica sarà posizionata nell’area del parcheggio privato del Centro fino al 31 gennaio e permetterà a grandi e bambini di godersi il panorama fino al mare e la Natura mediterranea della nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, con tour della durata di 10 minuti. (Romadailynews.it)