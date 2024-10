Uccise un polacco nel ’74: condannato cinquant’anni dopo agente della Stasi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dieci anni di carcere da scontare per l’omicidio di un cittadino polacco che tentava di fuggire verso l’Occidente: è questa la sentenza che è arrivata nella giornata di ieri nei confronti di Martin Naumann, l’80enne ex agente della polizia segreta della Germania Est, la Stasi. Una condanna che arriva cinquant’anni dopo l’omicidio, avvenuto nella zona Uccise un polacco nel ’74: condannato cinquant’anni dopo agente della Stasi L'Identità. Lidentita.it - Uccise un polacco nel ’74: condannato cinquant’anni dopo agente della Stasi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dieci anni di carcere da scontare per l’omicidio di un cittadinoche tentava di fuggire verso l’Occidente: è questa la sentenza che è arrivata nella giornata di ieri nei confronti di Martin Naumann, l’80enne expolizia segretaGermania Est, la. Una condanna che arrival’omicidio, avvenuto nella zonaunnel ’74:L'Identità.

