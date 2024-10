Trump, l’attacco a Harris: “Dovrebbe fare test cognitivo, sta bene?” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Credo sia molto importante che Kamala Harris superi un test cognitivo". Donald Trump risponde a Kamala Harris e rilancia. La vicepresidente e candidata democratica alle elezioni del 5 novembre ha definito il suo avversario "debole e instabile". Trump incassa e replica con un altro colpo all'altezza della cintura o poco sotto. "Le sue azioni Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Credo sia molto importante che Kamalasuperi un". Donaldrisponde a Kamalae rilancia. La vicepresidente e candidata democratica alle elezioni del 5 novembre ha definito il suo avversario "debole e instabile".incassa e replica con un altro colpo all'altezza della cintura o poco sotto. "Le sue azioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni americane - le mosse di Kamala Harris per fermare Trump - Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa. L'ex presidente guadagna consensi tra gli ispanici, Kamala punta su piccoli imprenditori e sull'elettorato afroamericano. A poco più di tre settimane dal voto del 5 novembre, la campagna elettorale entra nel vivo. (Quotidiano.net)

Trump chiede un test cognitivo per Kamala Harris - NEW YORK, 14 OTT – “Ritengo sia molto importante che Kamala Harris superi un test sulla resistenza cognitiva e di agilità. A chiederlo è Donald Trump su X, descrivendo la vicepresidente “lenta a letargica nel rispondere anche alle. . . . Le sue azioni hanno spinto molti a credere che ci sia qualcosa che non va in lei”. (Imolaoggi.it)

Elezioni Usa - Harris riduce il vantaggio su Trump nei sondaggi e fatica a ritrovare lo slancio iniziale - Nell’ultimo sondaggio Abc News/Ipsos, Harris è in testa al 50 per cento contro il 48 per cento di Trump, in calo rispetto al vantaggio di sei punti del mese scorso. Articolo completo: Elezioni Usa, Harris riduce il vantaggio su Trump nei sondaggi e fatica a ritrovare lo slancio iniziale dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)