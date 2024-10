Tim Burton e Monica Bellucci, mano nella mano sul red carpet che li ha fatti innamorare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista e l'attrice si sono mostrati più innamorati che mai sul tappeto rosso del Lumière Film Festival di Lione dove nell'autunno 2022 scoccò il loro «fantastico colpo di fulmine» Vanityfair.it - Tim Burton e Monica Bellucci, mano nella mano sul red carpet che li ha fatti innamorare Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista e l'attrice si sono mostrati più innamorati che mai sul tappeto rosso del Lumière Film Festival di Lione dove nell'autunno 2022 scoccò il loro «fantastico colpo di fulmine»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monica Bellucci e Tim Burton innamoratissimi a Venezia : il red carpet mano nella mano - Lo sguardo è nascosto da occhiali scuri, ma il sorriso non si può nascondere. A noi italiani piace criticarla tanto quanto ci vantiamo di averla come icona. Mentre l’ex marito Vincent Cassel si diverte a passare da una ventenne all’altra senza soluzione di continuità. “Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno” aveva ... (Dilei.it)