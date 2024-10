Test di Medicina 2025, Bernini annuncia novità: verso l’addio alle domande generiche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fra le novità che bollono nella pentola del governo Meloni c’è anche la riforma dei Test di Medicina: a partire dal 2025 le nuove prove d’ammissione si baseranno maggiormente sulla valutazione delle discipline fondamentali, superando il modello attuale dei Test casuali, come ha annunciato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Cambierà, dunque, il sistema di selezione ma rimarrà l’impianto a numero chiuso. Percorso comune per le discipline L’intenzione di Bernini è quella di creare un sistema più equo e meritocratico che permetta una valutazione migliore delle “competenze” e delle “attitudini” degli studenti. L’annuncio è stato fatto nel corso di un’interrogazione parlamentare. Quifinanza.it - Test di Medicina 2025, Bernini annuncia novità: verso l’addio alle domande generiche Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fra leche bollono nella pentola del governo Meloni c’è anche la riforma deidi: a partire dalle nuove prove d’ammissione si baseranno maggiormente sulla valutazione delle discipline fondamentali, superando il modello attuale deicasuali, come hato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria. Cambierà, dunque, il sistema di selezione ma rimarrà l’impianto a numero chiuso. Percorso comune per le discipline L’intenzione diè quella di creare un sistema più equo e meritocratico che permetta una valutazione migliore delle “competenze” e delle “attitudini” degli studenti. L’annuncio è stato fatto nel corso di un’interrogazione parlamentare.

Test di Medicina - Bernini : “Nel 2025 si cambia - al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. Cosa potrebbe cambiare - L'articolo Test di Medicina, Bernini: “Nel 2025 si cambia, al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato, mercoledì scorso, alla Camera dei Deputati l'avvio della riforma del test di Medicina per il 2025. Cosa potrebbe cambiare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

