Tesla, il robotaxi non convince: valore giù di 60 miliardi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parte male l'avventura del nuovo robotaxi di Tesla. Il valore dell'azienda è infatti crollato di circa 60 miliardi all'indomani dello show We, Robot a Hollywood, in cui Elon Musk ha presentato al mondo il veicolo a guida autonoma Cybercab. Il prezzo delle azioni è sceso a 217 dollari, perdendo circa il 9 per cento: un dato che sale al 12 per cento in confronto a inizio 2024. Gli investitori hanno criticato l'assenza di numeri concreti legati al progetto, tra cui i tempi reali per la produzione e la distribuzione. Parlando di trasporti autonomi «entro 50 anni», il patron ha spiegato che l'azienda inizierà a costruire la vettura entro il 2026 per rilasciarla sul mercato al prezzo di soli 30 mila dollari.

